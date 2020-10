Οικονομία

ΔΕΗ: εκπτώσεις, νέες υπηρεσίες και δωρεάν πάγιο

«Για ένα νέο πακέτο μέτρων ανακούφισης για τους πελάτες της επιχείρησης που βλέπουν τα εισοδήματά τους να πιέζονται λόγω της πανδημίας» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΔΕΗ.

Εκπτωτικό πακέτο για οικιακούς πελάτες, επιχειρήσεις και ευάλωτους καταναλωτές καθώς και νέες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πελατών ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της ΔΕΗ.

«Μετά τα πολύ ενθαρρυντικά οικονομικά μας αποτελέσματα, μπορούμε σήμερα να ανακοινώσουμε ακόμα ένα νέο πακέτο μέτρων ανακούφισης για τους πελάτες μας, που βλέπουν τα εισοδήματά τους να πιέζονται λόγω της πανδημίας», ανέφερε ο κ. Στάσσης.

Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου και έως τις 31 Δεκεμβρίου ισχύουν τα εξής:

Δωρεάν πάγιο για όλους,

Επιπλέον Έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες,

Έκπτωση 8% σε οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις με καταναλώσεις πάνω από 2.000 KWh,

Διπλασιασμός της έκπτωσης στους πελάτες e-bill, που λαμβάνουν ηλεκτρονικό λογαριασμό, από 5 σε 10 ευρώ.

Ο κ. Στάσσης ανακοίνωσε επίσης ότι πλέον η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών μας θα γίνεται δωρεάν σε ένα νέο νούμερο το 800-900-1000. Επιπλέον, 24 καταστήματα της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα λειτουργούν από σήμερα με διευρυμένο ωράριο έως τις 8 το βράδυ, ενώ συνολικά σε 74 καταστήματα, η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει με ραντεβού, χωρίς αναμονή.

«Αν πριν ένα χρόνο έλεγε κάποιος ότι σήμερα μια σειρά από συναλλαγές θα γίνονταν από το τηλεφωνικό κέντρο ή μέσω τσατ, οι περισσότεροι θα δυσπιστούσαν. Το ίδιο θα δυσπιστούσαν αν τους λέγαμε ότι πολλά καταστήματα θα λειτουργούν και απόγευμα και πολλές συναλλαγές θα γίνονταν με ραντεβού. Κι όμως, τα κάναμε πράξη», ανέφερε ο επικεφαλής της επιχείρησης.

Αναφερόμενος στο επιχειρηματικό πλάνο, τόνισε ότι στόχος, είναι το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στις ΑΠΕ, από 2% σήμερα να φτάσει κοντά στο 20% το 2024. «Για το λόγο αυτό προχωρούμε σε μεγάλες διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες και συνεργασίες, ούτως ώστε από ουραγός στις ΑΠΕ να γίνουμε κινητήρια δύναμη της πράσινης ενέργειας στη χώρα μας. Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε κατά πολύ την ισχύ του 1GW μέχρι το 2023 μέσα από μία δεξαμενή έργων συνολικής ισχύος περίπου 6GW. Ενδεικτικά, έχουμε ήδη ξεκινήσει την κατασκευή φωτοβολταικών πάρκων στην Πτολεμαΐδα ισχύος 30MW, είμαστε κοντά στην επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή και του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου των 200MW στην ίδια περιοχή, ενώ και στην Μεγαλόπολη είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή 50MW φωτοβολταϊκών», τόνισε ο κ. Στάσσης.

Στους στόχους περιλαμβάνονται ακόμη η εγκατάσταση άμεσα στην 1.000 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την Ελλάδα και περίπου 10.000 μεσοπρόθεσμα αλλά και η ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής, με την εισαγωγή έξυπνων μετρητών, συστημάτων αυτοματοποίησης και κεντρικής διαχείρισης, συστημάτων GIS / Scada, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν στο μέλλον.