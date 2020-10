Αθλητικά

Ολυμπιακός: Στα “ερυθρόλευκα” ο Βινάγκρε (εικόνες)

Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα έγινε ο Πορτογάλος αριστερός μπακ. Η ανακοίνωση των "ερυθρόλευκων".

Παίκτης του Ολυμπιακού κι επίσημα έγινε από το απόγευμα της Δευτέρας (5/10), ο Ρούμπεν Βινάγκρε. Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ, αποκτήθηκε με μονοετή δανεισμό από τη Γουλβς, ενώ στο deal των νταμπλούχων Ελλάδας με την αγγλική ομάδα έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς του για το καλοκαίρι του 2021, αντί 7 εκατ. ευρώ.

Ο Βινάγκρε, που θα αποτελέσει επί της ουσίας τον αντικαταστάτη του Κώστα Τσιμίκα στο αριστερό άκρο της «ερυθρόλευκης» άμυνας, μέτρησε την περασμένη σεζόν 33 συμμετοχές με τη Γουλβς, σε Premier League, Κύπελλο Αγγλίας και Europa League (οι δύο κόντρα στον Ολυμπιακό).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση, με τη μορφή δανεισμού, του Ρούμπεν Βινάγκρε από τη Γουλβς. Γεννημένος στις 9 Απριλίου του 1999 ο Πορτογάλος αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και το 2016 μετακόμισε στο Μονακό για λογαριασμό της ομώνυμης ομάδας. Το 2017 ο 21χρονος άσος παραχωρήθηκε στη Γουλβς με τη μορφή δανεισμού και τη βοήθησε να πανηγυρίσει την άνοδό της στην Premier League. Ο αγγλικός σύλλογος το καλοκαίρι του 2018 αγόρασε τα δικαιώματά του.

Ο Βινάγκρε έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας έχοντας πανηγυρίσει την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με την U17 και την U19».