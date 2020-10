Αθλητικά

Νίκη για τον Βόλο με... “σούπερ” Δουβίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Βόλος σημείωσε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα επικρατώντας της ουραγού Λαμίας.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα που βρήκε δίκτυα δύο φορές, ο Βόλος σημείωσε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα (κι αυτή εκτός έδρας), επικρατώντας της ουραγού Λαμίας με 2-1 στο «Αθ. Διάκος», στο παιχνίδι που «έκλεισε» την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι «κυανέρυθροι» εκμεταλλεύτηκαν σε απόλυτο βαθμό τα λάθη των γηπεδούχων (η μοναδική ομάδα που δεν έχει ακόμη βαθμό στο πρωτάθλημα) κι έφυγαν με το τρίποντο στις αποσκευές τους, που τους έδωσε την ευκαιρία να «πιάσουν» τον Ολυμπιακό στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα (με ένα παιχνίδι περισσότερο).

Η Λαμία μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, όμως το λάθος του Αντέτζο στο 24', έδωσε την ευκαιρία στον Μαρτίνες, να βγάλει σε θέση... βολής τον Δουβίκα, ο οποίος σημάδεψε πολύ ωραία στη δεξιά γωνία του Θεοδωρόπουλου κάνοντας το 0-1.

Στο 45' η Λαμία κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Κολόμπο, όμως ο Μπιανκόνι, νικήθηκε στα 11 μέτρα από τον Γκαραβέλη, ο οποίος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια την εκτέλεση του Βραζιλιάνου.

Ο Μπιανκόνι πήρε το... αίμα του πίσω στο 48', ισοφαρίζοντας με κοντινό πλασέ, έπειτα από ασίστ του Χατζηστραβού, όμως ο Βόλος είπε την τελευταία... λέξη στο ματς. Από εξαιρετική κίνηση και σέντρα του Μαρτίνες, ο Δουβίκας πετάχτηκε στη μικρή περιοχή και με κοντινή προβολή έκανε το 1-2, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Γιώργος Πετράκης): Θεοδωρόπουλος, Σκόνδρας, Σαραμαντάς, Αντέγιο, Βύντρα (45'+3' λ.τρ. Τζανετόπουλος), Παλαβαντισβίλι (65' Βασιλακάκης), Μπεχαράνο (74΄ Μπουλούλης), Χατζηστραβός (75' Αραμπούλι), Καραμάνος, Βασιλόγιαννης (46' Ντέλετιτς), Μπιανκόνι.

ΒΟΛΟΣ (Ανχελ Λόπεθ): Γκαραβέλης, Τέκιο (55' Ντεντάκης), Κολόμπο, Σάντσες (23' λ.τρ. Δημόπουλος), Φεράρι, Τσοκάνης, Ριένστρα, Περέα (81' Κιάκος), Δουβίκας, Μπαριέντος (55' Γκουαροτσένα), Μαρτίνες.