Φονικές πλημμύρες στην Γαλλία (εικόνες)

Νεκροί και αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες και τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη νότια Γαλλία.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι 18 αγνοούνται μετά τις πλημμύρες και τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη νότια Γαλλία, όπως ανακοίνωσε μια εκπρόσωπος του διαμερίσματος Αλπ-Μαριτίμ σήμερα.

Η νότια Γαλλία επλήγη από σφοδρή βροχόπτωση το Σαββατοκύριακο και τα νερά των ποταμών που υπερχείλισαν παρέσυραν σπίτια, γέφυρες και δρόμους.