Στόλτενμπεργκ: τι συζήτησε με τον Ερντογάν πριν φθάσει στην Ελλάδα

Καλή χαρακτήρισε την συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος φθάνει την Τρίτη στη χώρα μας.

Συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε στην Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενς Στόλτενμπεργκ, συζήτησαν «για τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο».

Ειδικότερα, ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής συμμαχίας έγραψε στο twitter: «Καλή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα για σειρά θεμάτων ασφαλείας. Συζητήσαμε για τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο. Σταθερή μου ελπίδα είναι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει χώρο για διπλωματικές προσπάθειες».

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ θα βρίσκεται αύριο στην Ελλάδα και θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στις 10:30, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.