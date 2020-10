Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Rapid tests στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται αυστηρά με ραντεβού. Ποιους αφορά και ποια η διαδικασία πριν τη διενέργεια του τεστ.

Rapid tests Covid-19 θα διενεργούνται από την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, σε οκτώ Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, από τις 9:00 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι.

Οι οκτώ Λέσχες Φιλίας μετατρέπονται σε μικρά κέντρα διαγνωστικών τεστ για τον COVID-19, όπου σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα γίνονται στοχευμένα και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα, RAPID TESTS αντιγόνου με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου, η εξυπηρέτηση θα γίνεται αυστηρά με ραντεβού και αφορά τους κατοίκους του.

Ο ενδιαφερόμενος θα επικοινωνεί με την Λέσχη Φιλίας που εξυπηρετεί την γειτονιά του και θα ενημερώνει για την κατάσταση του προκειμένου να αξιολογηθεί η ανάγκη να γίνει test Covid-19 σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Κυρίως όταν υπάρχουν συμπτώματα σε ευπαθείς ομάδες ή σε περίπτωση έκθεσης με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τον αριθμό 1595 του Δήμου Αθηναίων ώστε να αφήνουν τα στοιχεία τους και να επικοινωνούν οι αντίστοιχες Λέσχες Φιλίας μαζί τους.