Κόσμος

Ερντογάν: Η Κύπρος είναι κράτος - πειρατής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε κι άλλα κράτη "πειρατές", τα οποία "καταπιέζουν τους πολίτες της χώρας τους και καταλύουν και την παγκόσμια σταθερότητα".

Κράτη πειρατές χαρακτήρισε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν την Κύπρο, το Ισραήλ και τη Συρία, κατηγορώντας τις ότι διαλύουν την παγκόσμια σταθερότητα. Υποστήριξε ότι πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την καταπίεση και πως η Τουρκία θα χαλάσει αυτό το άδικο και αιμοσταγές παιχνίδι.

Στην ομιλία του έπειτα από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι “το φυσικό αέριο που ανακαλύψαμε στην Μαύρη Θάλασσα ήταν τα πρώτα καλά νέα. Και στην Ανατολική Μεσόγειο περιμένουμε σύντομα καλά νέα”.

“Ο κόσμος αν δεν απαλλαγεί από τα κράτη πειρατές και τους πειρατές κυβερνώντες τους δεν είναι δυνατόν η ανθρωπότητα να πετύχει την ειρήνη και την ηρεμία. Δυστυχώς, ειδικά στη δική μας περιοχή ο αριθμός των κρατών -πειρατών είναι πολύ μεγάλος. Αυτά τα κράτη -πειρατές από το Ισραήλ, μέχρι τον τομέα ελληνοκυπριακής διοίκησης και μέχρι το καθεστώς της Συρίας, καταπιέζουν τόσο τους δικούς τους πολίτες αλλά και διαλύουν την παγκόσμια σταθερότητα”, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.



Πρόσθεσε ότι “οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν αυτά τα κράτη, τα οποία κρύβονται πίσω από τις παγκόσμιες δυνάμεις, προκαλούν μπελάδες στην ανθρωπότητα. Πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την καταπίεση. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει τη δύναμη που έχει στα χέρια της για να καταστρέψει αυτό το άδικο, παράνομο, άσχημο και και αιμοσταγές παιχνίδι”.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη ότι “αυτοί που εδώ και χρόνια όχι μόνο δεν τήρησαν τις υποσχέσεις που έδωσαν στην Τουρκία, αλλά και με κατηγόρησαν από πάνω, τους φέραμε στον ίσιο δρόμο”.

Πηγή:ΚΥΠΕ