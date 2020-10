Κόσμος

Τραμπ: βγείτε έξω και μη φοβάστε τον κορονοϊό!

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και παρότι ακόμη φορέας του ιού έβγαλε τη μάσκα μπροστά στις κάμερες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βγήκε χθες Δευτέρα από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες μετά τη μόλυνσή του από τον κορονοϊό, κι επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Φορώντας μάσκα, βάδισε από την κεντρική είσοδο ως τη λιμουζίνα που τον μετέφερε στο προεδρικό ελικόπτερο, το Marine One, για τη σύντομη πτήση της επιστροφής στο κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, σφίγγοντας τη γροθιά και κατόπιν υψώνοντας τον αντίχειρα προς τις κάμερες προτού μπει στο αυτοκίνητο.

Όταν δημοσιογράφος φώναξε την ερώτηση πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αποκρίθηκε «ευχαριστώ πάρα πολύ».

Βγήκε από το ελικόπτερο, συνεχίζοντας να φορά μάσκα, σε ένα σημείο του περιβόλου της προεδρίας με γρασίδι. Ανέβηκε μερικά σκαλιά, έβγαλε τη μάσκα, ύψωσε ξανά τον αντίχειρα και στάθηκε μπροστά στις κάμερες, με το πρόσωπο ακάλυπτο, για αρκετές στιγμές.

Ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε κατόπιν πως αισθάνεται «πολύ καλά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τους συμπατριώτες του να «βγουν εκεί έξω» και «να μη φοβούνται» την πανδημία.

Μολονότι οι γιατροί του τονίζουν πως δεν έχει ακόμη ξεπεράσει ακόμη τελείως τον κίνδυνο, ο Τραμπ, χωρίς μάσκα, επέμεινε να υποβαθμίζει την πανδημία, λίγο καιρό προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές.

«Μην την αφήνετε να κυριαρχεί στη ζωή σας. Μη τη φοβάστε. Επιστρέφουμε, επιστρέφουμε στη δουλειά. Θα βγούμε μπροστά (...). Βγείτε εκεί έξω, να προσέχετε», προτρέπει ιδίως ο μεγιστάνας στο βίντεο αυτό.