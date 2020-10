Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: “εκτινάχθηκε” ο αριθμός των θυμάτων

Περισσότεροι από 2.700 θάνατοι προστέθηκαν χθες στη μακάβρια λίστα. Που οφείλεται η αλματώδης αύξηση.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού προσέθεσε χθες Δευτέρα στον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού ως αυτό το στάδιο άλλα 28.115 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και ακόμη 2.789 θανάτους εξαιτίας της COVID-19.

Πρόκειται για τους υψηλότερους αριθμούς που έχουν ανακοινωθεί ως εδώ· ωστόσο, το μεξικανικό υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι η αλματώδης αύξηση αυτή οφείλεται εν πολλοίς στο ότι προστίθενται μολύνσεις και θύματα που είχαν σημειωθεί από τον Ιούνιο ως τώρα και δεν είχαν καταγραφεί από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Με βάση τα νέα δεδομένα, ο απολογισμός της πανδημίας στο Μεξικό ανέρχεται πλέον σε 81.877 νεκρούς επί συνόλου 789.780 περιπτώσεων μόλυνσης.

Οι αριθμοί πιστεύεται πως είναι ακόμα πιο υψηλοί στην πραγματικότητα, με δεδομένο ότι γίνονται συγκριτικά λίγα τεστ στη χώρα των 127 εκατομμυρίων κατοίκων.