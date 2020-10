Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αναστάτωση μετά από κρούσμα σε καθαρίστρια σχολείου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κατάληψη από σήμερα το σχολείο. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Αχαρνών.