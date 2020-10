Τοπικά Νέα

Απίστευτη κτηνωδία με βασανισμό σκύλου! (προσοχή σκληρές εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιδιοκτήτης του τον κρέμασε αφού προηγουμένως επιχείρησε να του κόψει τους όρχεις με ψαλίδι! Σε ποια άλλα βασανιστήρια είχε υποβληθεί το άτυχο τετράποδο.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας σκύλος στην Κρήτη από το αφεντικό του προκαλώντας θλίψη και αποτροπιασμό για τον τρόπο που δρουν κάποιοι άνθρωποι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόεδρο της Πανελλαδικής Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας Νατάσα Μπομπολάκη, ο ιδιοκτήτης ενός σκύλου επιχείρησε να κόψει τους όρχεις του ζώου με ψαλίδι και ύστερα τον κρέμασε ζωντανό στην περιοχή του Ακρωτηρίου στα Χανιά.

Για καλή του τύχη το τετράποδο έγινε αντιληπτό από περαστικό που άκουσε τις σπαρακτικές κραυγές του ζώου και το απεγκλώβισε μεταφέροντας το στη συνέχεια στο κοντινότερο κτηνιατρείο.

Το «θαύμα» της φαίνεται πως έκανε και η κτηνίατρος αφού ο σκύλος χειρουργήθηκε και δέχτηκε άμεσα την απαραίτητη φροντίδα με αποτέλεσμα τα βαριά τραύματα που είχαν προκληθεί στα γεννητικά του όργανα να επουλωθούν ως ένα βαθμό.

Το άτυχο ζώο που βρίσκεται πλέον σε ασφαλές περιβάλλον, αναρρώνει και αναζητά ανθρώπους που θα τον αγαπήσουν και θα τον υιοθετήσουν.

Εξίσου σοκαριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι, στο κεφάλι έφερε σημάδια, πιθανότατα από τσιγάρα που έσβηνε πάνω του ο άνθρωπος που προχώρησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη.

Η Αστυνομία που είναι ενήμερη προσπαθεί να εντοπίσει τον δράστη ενώ «φως» στην υπόθεση αναμένεται να δώσουν οι πληροφορίες αυτόπτη μάρτυρα.

Πηγή: flashnews.gr