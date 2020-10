Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης 84 εκατ. ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Πότε θα χορηγηθεί στους δικαιούχους. Τα ποσά ανά γεωγραφική ζώνη.

Επίδομα θέρμανσης συνολικού ύψους 84 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να χορηγήσει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του έτους στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Πρόκειται για το επίδομα της χειμερινής περιόδου 2020 -2021 το οποίο αποφασίστηκε να καταβληθεί νωρίτερα προκειμένου να δοθεί μία πρόσθετη στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Το κονδύλι των 84 εκατ. ευρώ προβλέπεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2021 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Το επίδομα θα χορηγηθεί προκαταβολικά, μέχρι το τέλος του έτους, στους δικαιούχους και στο πρώτο τρίμηνο του 2021 θα γίνει ο έλεγχος των παραστατικών και των στοιχείων που θα συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα ίσο με 250 ευρώ αν η κύρια κατοικία του ανήκει στην Γεωγραφική Ζώνη Α, 180 ευρώ αν ανήκει στη ζώνη Β, 110 ευρώ στη ζώνη Γ και 80 ευρώ στη ζώνη Δ. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 350 ευρώ. Το επίδομα μειώνεται κατά 20% για τους μη ορεινούς δήμους που ανήκουν στις αντίστοιχες ζώνες. Έτσι, το επίδομα ξεκινάει από τα 64 ευρώ και φθάνει τα 350 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και τη γεωγραφική ζώνη.

Οι γεωγραφικές ζώνες προσδιορίζονται ως εξής:

ΖΩΝΗ Α: Νομοί Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας.

ΖΩΝΗ Β: Νομοί Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής.

ΖΩΝΗ Γ: Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου.

ΖΩΝΗ Δ: Νομοί Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων.