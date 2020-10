Υγεία - Περιβάλλον

ΠΓΝ Λάρισας: Τι έδειξαν τα τεστ για κορονοϊό στο προσωπικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολυμάνθηκαν όλοι οι χώροι του νοσοκομείου. Σε “καραντίνα” στο σπίτι της, η νοσηλεύτρια που διαγνώστηκε θετική.

Αρνητικά είναι όλα τα τεστ COVID (σύνολο 60) που ελήφθησαν από ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, μετά την εμφάνιση θετικής στον κορονοϊό νοσηλεύτριας του χειρουργείου.

Απολυμάνθηκαν όλοι οι χώροι και επαναλειτουργούν κανονικά όλες οι χειρουργικές αίθουσες.

Η νοσηλεύτρια παραμένει κατ' οίκον με ήπια συμπτώματα.