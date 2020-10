Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής

Ακαριαίο θάνατο βρήκε ο οδηγός της μηχανής, μετά από σύγκρουση με Ι.Χ. αυτοκίνητο, το πρωί της Τρίτης.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί της Τρίτης, στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και Βαλαγιάννη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το thesstoday.gr, νεκρό είναι ένα άτομο, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η σορός του ατόμου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για νεκροψία-νεκροτομή.