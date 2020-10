Κόσμος

Φρίκη: Εντοπίστηκαν πολλά πτώματα σε εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα

Με ένα αποτρόπαιο εύρημα ήρθαν αντιμέτωπες οι Αρχές. Τί αναφέρει η εισαγγελία ως το στοιχείο-κλειδί.

Δώδεκα πτώματα ανθρώπων, δέκα ανδρών και δύο γυναικών, εντοπίστηκαν την Δευτέρα μέσα σε εγκαταλελειμμένα ημιφορτηγά σε αγροτική περιοχή στην κεντρική πολιτεία Σαν Λουίς Ποτοσί, την οποία λυμαίνονται καρτέλ των ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσαν οι μεξικανικές εισαγγελικές Αρχές.

Η εισαγγελία της πολιτείας διευκρίνισε ότι μαζί με τα πτώματα βρέθηκε γραπτό μήνυμα που υπογράφεται από συμμορία.

Δεν αποκάλυψε το περιεχόμενο του μηνύματος, ούτε έδωσε λεπτομέρειες για τα αίτια των θανάτων των θυμάτων, ενώ τα ονόματά τους δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Στην πολιτεία Σαν Λουίς Ποτοσί δρουν διάφορες συμμορίες, μεταξύ των οποίων το καρτέλ «Σέτας» και το καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο».

Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο, 411 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στην πολιτεία, κατά τα επίσημα στοιχεία, αυξάνοντας τον αριθμό των ανθρωποκτονιών κατά 43% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2019.

Για πάνω από μιάμιση δεκαετία, οι μεξικανικές Αρχές πασχίζουν να περιορίσουν τη βίαιη δράση των καρτέλ με επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας του στρατού και της αστυνομίας, χωρίς όμως επιτυχία. Η δράση των καρτέλ και ο λεγόμενος “πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών” στο Μεξικό υπολογίζεται ότι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 300.000 ανθρώπους από το 2006, ενώ αγνοείται η τύχη δεκάδων χιλιάδων άλλων, που έχουν “εξαφανιστεί”.