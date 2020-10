Οικονομία

Ο κορονοϊός “έκοψε χοντρά” την κίνηση στα πατσατζίδικα

Οι ιδιοκτήτες τονίζουν πως έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και τα έξοδά τους.

Η σκηνή με τον μάγειρα να κόβει τον πατσά, τη μυρωδιά του σκόρδου να “τρυπάει” τη μύτη και το μπούκοβο να καίει τον ουρανίσκο, αποτελεί πλέον παρελθόν μετά την επιβολή των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού και το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης τα μεσάνυχτα.

Το “φαγητό του ξενύχτη” όπως συνηθίζουν να αποκαλούν τον πατσά, σερβίρεται πλέον μόνο σε πακέτο και, όπως λένε οι ιδιοκτήτες πατσατζίδικων, ο κορονοϊός “χοντρόκοψε” την κατανάλωση της σούπας των ξενύχτηδων.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Πρακτορείο 104,9 FM”, ο Δημήτρης Τσαρούχας, ιδιοκτήτης ενός από τα πιο παλιά πατσατζίδικα της Θεσσαλονίκης στο οποίο έχουν ...δειπνήσει πολλοί πολιτικοί και καλλιτέχνες, δηλώνει πως ο κορονοϊός “πάγωσε” την καυτή σούπα και συνάμα έφερε νέα δεδομένα με τον... ψιλοκομμένο ή χοντροκομμένο πατσά να πωλείται σε συσκευασία για το σπίτι.

«Όταν μιλάμε για τον πατσά, μιλάμε για μια διαδικασία μυσταγωγίας, δηλαδή αυτός που θα έρθει να φάει, θέλει να καθίσει στο τραπέζι, να ακούει το μαχαίρι που κόβει τον πατσά να χτυπάει στο τεφλόν (παλαιότερα στο ξύλο), θέλει να μυρίσει το σκόρδο αναμεμειγμένο με το ξύδι. Πρόκειται για μία διαδικασία που αγαπούν οι ξενύχτηδες και τώρα συμβαίνει κάτι που δεν έχει συνηθίσει ο πελάτης, να τον παίρνει σε πακέτο», εξηγεί.

Οι ιδιοκτήτες πατσατζίδικων λένε πως έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά αφού, ως επί το πλείστον, οι πελάτες κατέφθαναν τις μεταμεσονύκτιες ώρες τα εστιατόριά τους. Αν και τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά όλες τις ώρες (για σούπες- πακέτο), η απώλεια εσόδων είναι τεράστια, καθώς μόνο το πακέτο δεν αρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες και τα έξοδά τους.

«Ζούμε μια ειδική και καινούρια πραγματικότητα στην εστίαση, όμως παρατηρώ ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές ταχύτητες στο κομμάτι παροχής υπηρεσιών. Θα έπρεπε να υπάρχει διαχωρισμός στις επιχειρήσεις εστίασης, καθώς μπήκαμε στην ίδια κατηγορία με μπαρ όπου συνωστίζονταν κόσμος, κάτι που διαφέρει εντελώς από το να φάει κάποιος μια σούπα σε ένα τραπέζι, τηρώντας τις αποστάσεις και τις οδηγίες.

Ο κ. Τσαρούχας υποστηρίζει πως είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητας κάνοντας λόγο για τη χειρότερη οικονομική χρονιά από την αρχή της λειτουργίας του πατσατζίδικου.