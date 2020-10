Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οι γυναίκες τηρούν περισσότερο τα μέτρα από τους άντρες

Κρατούν τις αποστάσεις των δύο μέτρων, πλένουν τακτικά τα χέρια τους και φορούν μάσκες όπου πρέπει, πολύ περισσότερο από τους άντρες. Τι έδειξαν οι έρευνες.

Οι γυναίκες είναι πιθανότερο από ό,τι οι άνδρες να τηρούν τις οδηγίες των υγειονομικών Αρχών και των ειδικών σχετικά με τα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού, σύμφωνα με επιστήμονες στις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, οι γυναίκες συχνότερα κρατούν τις αποστάσεις των δύο μέτρων, πλένουν τακτικά τα χέρια τους και φορούν μάσκες όπου πρέπει.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Γιέηλ και Νέας Υόρκης, με επικεφαλής την τουρκικής καταγωγής κοινωνική ψυχολόγο δρα Ιρμάκ Οκτέν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο «Behavioral Science and Policy», τόνισαν ότι και πριν την πανδημία οι γυναίκες -συνήθως- επισκέπτονταν τους γιατρούς συχνότερα από ό,τι οι άνδρες και ακολουθούσαν πιο συστηματικά τις συστάσεις τους, ενώ παραδοσιακά δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην υγεία των άλλων.

«Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτές οι τάσεις μεταφράζονται σε μεγαλύτερες προσπάθειες εκ μέρους των γυναικών να αποτρέψουν την εξάπλωση της πανδημίας», ανέφερε η δρ Οκτέν.

Οι ερευνητές βάσισαν τα συμπεράσματά τους σε τρεις μελέτες που έκαναν. Στην πρώτη, σε 800 άτομα, οι γυναίκες βρέθηκαν να τηρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης (τήρηση κανόνα δύο μέτρων, παραμονή στο σπίτι, αποφυγή επαφών με συγγενείς και φίλους), καθώς και το πλύσιμο των χεριών.

Στη δεύτερη μελέτη, που αφορούσε την παρακολούθηση 300 ατόμων στον δρόμο σε διαφορετικά μέρη, ένα μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών (58%) από ό,τι ανδρών (42%) φορούσε μάσκες με κανονικό τρόπο, δηλαδή με κάλυψη μύτης και στόματος.

Στην τρίτη μελέτη, που ανέλυσε ανωνυμοποιημένα στοιχεία από εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα, βρέθηκε ότι οι περιοχές με μεγαλύτερη αναλογία γυναικών σε σχέση με τους άνδρες εμφάνιζαν καλύτερη κοινωνική αποστασιοποίηση. Από την άλλη πλευρά, περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες ανέφεραν αρνητικά συναισθήματα (άγχος κ.ά.) σχετικά με την πανδημία και απέδωσαν εν μέρει σε αυτά την προσεκτική συμπεριφορά τους, σε συνδυασμό με το αυξημένο αίσθημα ευθύνης προς τον εαυτό τους και τους άλλους.