Υγεία - Περιβάλλον

Αφρικανική σκόνη “πνίγει” την Ελλάδα

Η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης θα κορυφωθεί το επόμενο 48ωρο. Αναμένονται τοπικές λασποβροχές.

(εικόνα αρχείου)

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα και αύριο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, βροχές οι οποίες θα έχουν χαρακτήρα λασποβροχών, αναμένεται να εκδηλωθούν σε περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, με πιο γενικευμένα φαινόμενα στα βορειοδυτικά.

Από την Πέμπτη αναμένεται ότι η σκόνη σταδιακά θα υποχωρήσει.