Life

“Άγριες Μέλισσες”: ο σπαρακτικός αποχωρισμός των αδερφών Σταμίρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθηλώνουν οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο. Ο Μιλτιάδης δεν αντέχει τις τύψεις και ο Λάμπρος δίνει όρκους αγάπης στην Ελένη.

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο της αγαπημένης σειράς των τηλεθεατών, «Άγριες Μέλισσες», που θα προβληθεί στον ΑΝΤ1, στις 22:00.

Τι θα δούμε απόψε:

Όλοι είναι σοκαρισμένοι από την απόφαση του δικαστηρίου. Οι τρεις αδελφές, σε έναν σπαρακτικό αποχωρισμό, βρίσκονται μπροστά στην ωμή πραγματικότητα.

Ο Λάμπρος δίνει όρκους αγάπης ενώ η Ελένη του ζητά να την ξεχάσει. Η Μυρσίνη, όμως, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με το σχέδιό της μέχρι τέλους.

Ο Μιλτιάδης συνειδητοποιεί τι έκανε και λυγίζει. Η οικογένεια των Σεβαστών είναι συντετριμμένη.

Η Βιολέτα βλέπει τα όνειρά της με τον Μιλτιάδη να γκρεμίζονται και όλο το χωριό βυθίζεται στη θλίψη, με τον Παναγιώτη να μην αντέχει τις τύψεις.