Ζαχαράκη: Εκτονώνονται οι καταλήψεις στα σχολεία

Η Υφυπουργός Παιδείας απευθύνει έκκληση να ανοίξουν όλα τα σχολεία, ενώ προαναγγέλλει συνάντηση με κλιμάκιο της ΟΛΜΕ.

Το κίνημα των καταλήψεων φαίνεται να εκτονώνεται, είπε η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6”. Σημείωσε ότι ο αριθμός των υπό κατάληψη σχολείων έχει μειωθεί κατά 45%.

Παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα να ανοίξουν όλα τα σχολεία, διότι όπως είπε, δεν έχουν όλα τα παιδιά, κυρίως στις Περιφέρειες, τη δυνατότητα να αναπληρώνουν τα χαμένα μαθήματα σε εξωσχολικές υποδομές.

Η κ. Ζαχαράκη, άφησε και αιχμές ότι δεν αποκλείονται να υπάρχουν και εξωσχολικές παρεμβάσεις, που ενδεχομένως να υποκινούν τις καταλήψεις.

Επιβεβαίωσε πως την Πέμπτη θα συναντηθεί κλιμάκιο της ΟΛΜΕ με την Υπουργό Παιδείας, αναφέροντας πως η ΟΛΜΕ έχει εκφράσει από την αρχή την αντίθεσή της στις σχολικές καταλήψεις.

Η επιστροφή στο σχολείο, σημείωσε επίσης η κ . Ζαχαράκη, γίνεται με ασφάλεια, ενώ τόνισε ότι τα παιδάκια του Δημοτικού φαίνεται να τηρούν καλύτερα τα μέτρα και έχουν προσαρμοστεί πλήρως στη χρήση της μάσκας.