Πολιτική

ΕΕ προς Τουρκία: Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα αν συνεχιστούν οι προκλήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Σαρλ Μισέλ.

«Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της σε περίπτωση μονομερών ενεργειών και προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας» τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κ. Μισέλ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγινε «μία περιεκτική συζήτηση για την Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία» και υπογράμμισε ότι η ΕΕ είναι «ενωμένη απέναντι στην Τουρκία».

Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι «η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη», επισημαίνοντας ότι «η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών πρέπει να είναι σεβαστά». Πρόσθεσε, ότι πριν τη Σύνοδο Κορυφής φάνηκε η προοπτική να ξεκινήσει εκ νέου ένας διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μετά από μήνες έντασης το καλοκαίρι και αυτό τόνισε «είναι ένα πρώτο βήμα», αλλά «δεν αρκεί, όλα είναι εύθραυστα ακόμα». Αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Yavuz από την Κυπριακή ΑΟΖ, αλλά όπως είπε, «ούτε αυτό αρκεί και πρέπει να επαγρυπνούμε». Ο ίδιος τόνισε ότι θα βρίσκεται σε επαφή με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν για να δει πώς μπορεί να δράσει η ΕΕ, η οποία όπως είπε πρέπει να είναι «σθεναρή με τις αρχές της και το διεθνές δίκαιο».

Εξάλλου, σχετικά με το Κυπριακό, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι η ΕΕ συμφωνεί με τη διαδικασία στα Ηνωμένα Έθνη. «Υπάρχει σειρά από κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να συζητηθούν μέσω του διαλόγου αυτού και να υπάρξει πρόοδος, όπως το ζήτημα διαμοιρασμού των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες. Η Ευρώπη είναι στο ραντεβού γιατί έχουμε πάρει την πρωτοβουλία για την πολυμερή διάσκεψη και να βρεθούν στο τραπέζι όσοι εμπλέκονται στην περιοχή, που έχουν διαφορές σχετικά με ζητήματα ναυτιλιακά, ενέργειας, ασφάλειας, θαλασσίων ζωνών κτλ.»

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που εξετάζει η ΕΕ, είτε προς την Τουρκία, είτε προς τη Λευκορωσία, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι «οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα εργαλείο-ένα μέσο μεταξύ άλλων επιλογών».

Τέλος, ο Σαρλ Μισέλ επανέλαβε την πρωτοβουλία του να διοργανωθεί μια Πολυμερής Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, όπου θα αναζητηθούν λύσεις σε θέματα όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, η ασφάλεια, οι θαλάσσιες ζώνες κλπ. Υπενθύμισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ να προχωρήσει το ζήτημα αυτό.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι «η ΕΕ καλωσορίζει την έναρξη του διαλόγου οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας».

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ, άσκησε κριτική για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την Τουρκία, λέγοντας ότι έχουν ληφθεί μικρά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν υπάρχουν σαφή μηνύματα. Ανέφερε, μάλιστα ότι είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι η Τουρκία είναι ακόμα υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ.