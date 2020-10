Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαϊου έφτασε στην Ρωσία ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων.

Στο υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο από τις 11 Μαϊου ανήλθαν χθες τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στη Ρωσία καθώς οι αρχές κατέγραψαν 11.615 νέες μολύνσεις σε εθνικό επίπεδο, εκ των οποίων οι 4.082 στη Μόσχα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 188 άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια της νύχτας με τους οποίους ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την covid-19 από την έναρξη της πανδημίας ανήλθε σε 21.663. Ο συνολικος αριθμός των κρουσμάτων στη Ρωσία ανέρχεται πλέον σε 1.237.504.