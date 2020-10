Life

Πόπη Χατζηδημητρίου: Γιατί απέχει από την τηλεόραση (βίντεο)

Η Πόπη Χατζηδημητρίου μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την αποχή της από την TV, τα ριάλιτι και την "σχέση" της με τον χρόνο.