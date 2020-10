Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για Χρυσή Αυγή: Δεν είναι αθώοι (βίντεο)

Σήκωσαν χαρτιά στη Βουλή, με τα γράμματα να σχηματίζουν το γνωστό σύνθημα, εν όψει της ετυμηγορίας της Δικαιοσύνης.

Κατά την έναρξη της σημερινής Ολομέλειας της Βουλής, μια μέρα πριν την έκδοση της απόφασης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήκωσαν χαρτιά μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, με τα γράμματα να σχηματίζουν το γνωστό σύνθημα «δεν είναι αθώοι».

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα θα συμμετέχει στην αυριανή παλλαϊκή αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το Εφετείο Αθηνών και καλεί να είναι εκεί όλες και όλοι, τα μέλη, οι φίλοι του και κάθε δημοκρατικός πολίτης, εν όψει της ανακοίνωσης της απόφασης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Άλλωστε όλο το προηγούμενο διάστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αναρτά σε όλη τη χώρα, καθώς και στα κεντρικά του γραφεία στην Πλατεία Κουμουνδούρου, μπάνερ με το δικό του αντιφασιστικό σύνθημα: «Μόνη δικαίωση. Οι ναζί στη φυλακή».

Νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε: «Αύριο δεν είναι μια κανονική ήμερα. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Δημοκρατία στη χώρα μας, στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Θα πούνε κάτι πως η νομοθετική εξουσία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη δικαστική. Υπάρχουν μέρες που δε μπορεί να σιωπά κανείς.

Πρέπει αύριο να υπάρχει δικαιοσύνη για τον Παύλο Φύσσα. Πρέπει αύριο να υπάρχει δικαιοσύνη για τους Αιγύπτιους ψαράδες. Πρέπει αύριο να υπάρχει δικαιοσύνη για τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Πρέπει αύριο να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι μετανάστες που σε όλη την Ευρώπη είναι θύματα ναζιστικής, εγκληματικής δράσης. Πρέπει να δικαιωθούν και ο Δανιήλ Αλαλούφ, ο Ζακ Βεντούρα και οι άλλοι 6 βουλευτές που έχουμε το μνημείο έξω από την Ολομέλεια, οι 8 Εβραίοι βουλευτές που χάσανε τη ζωή τους στο Άουσβιτς και στα άλλα κρεματόρια των ναζιστών. Όπως πρέπει να δικαιωθούν και όλοι αυτοί που φορέσανε κίτρινο αστέρι, όλοι αυτοί που φορέσανε κόκκινο τρίγωνο ή ροζ τρίγωνο.

Αύριο δεν είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Όλη η Ευρώπη μας κοιτάει. Μας κοιτάει για να δώσουμε ένα χτύπημα στο ναζισμό και είμαι σίγουρος πως όλοι και όλες εδώ μέσα θέλουν να δοθεί ένα χτύπημα στο ναζισμό γιατί όλοι και όλες λέμε “Ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά ναζισμός” και ποτέ δε μπορούμε να σιωπάμε σε μια τέτοια συγκυρία».

Σε ανάρτησή του στο Facebook, o Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, έγραψε:

«Αύριο Τετάρτη, σε μία από τις δικαστικές αίθουσες του Εφετείου, στην οδό Λουκάρεως, γράφεται Ιστορία.

Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής που έσπειραν το μίσος, δηλητηρίασαν την ελληνική κοινωνία, ξυλοκόπησαν, δολοφόνησαν, βρίσκονται επιτέλους αντιμέτωποι με την ετυμηγορία του φυσικού τους δικαστή.

Δεν είναι αθώοι.

Το γνωρίζουμε όλοι και όλες.

Την Τετάρτη οφείλουμε να είμαστε εκεί για να το φωνάξουμε δυνατά.

Το οφείλουμε στην Ιστορία αυτού του τόπου, το οφείλουμε στη Δημοκρατία.

Το οφείλουμε στα παιδιά μας.»