Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, επί τη οδού Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο.

Το διαμέρισμα καίγεται από άκρη σε άκρη κι επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 19 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονται ένοικοι.