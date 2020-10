Life

“The 2Night Show” με καλή παρέα, μουσική και... απρόοπτα την Τετάρτη

Αντρική υπόθεση το επεισόδιο της Τετάρτης. Ποιους υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτολου στο πλατό του "The 2Night Show".

Αυθορμητισμός, χιούμορ, «ανεβασμένη» διάθεση, μουσική, καλή παρέα και φυσικά… ευχάριστα απρόοπτα! Όλα όσα έχει το The2night Show, που φέτος «γράφει» την 5η του σεζόν στο late night πρόγραμμα του ANT1.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον Νικόλα Ράπτη, τις πρώην «Μύγες», που έγιναν «Χιούστον Το Λύσαμε»! Πώς αισθάνονται οι δύο φίλοι και συνεργάτες που το όνειρο τους έγινε πραγματικότητα; Πόσο σοβαρά έχουν πάρει το ρόλο τους; Τι στα αλήθεια σκέφτεται ο ένας για τον άλλον; Τέλος μια επική συνάντηση... Οι δύο άντρες γυρνούν στον τόπο του εγκλήματος, στο γνωστό καμαρίνι και αναμετρούνται με τις «Σφήκες»! Η συνέχεια επί της οθόνης…

Ο ηθοποιός Γιάννης Κουκουράκης, ο «Κωνσταντής» από τις «Άγριες Μέλισσες», συναντά τον Γρηγόρη και μιλά για την δεύτερη επιτυχημένη σεζόν της σειράς αλλά και για την «ομερτά» που επικρατεί ανάμεσα στους συντελεστές της, για τις εξελίξεις. Έχει άγχος για το τι θα κάνει επαγγελματικά μετά τις «Άγριες Μέλισσες»; Ποια τηλεοπτική εκπομπή θα ήθελε να παρουσιάσει με μεγάλη χαρά; Αυτό και αν είναι έκπληξη...

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» και ο ταλαντούχος Αναστάσιος Ράμμος, που παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο τραγούδι του, με τίτλο «Ό,τι Κι

Αν Κάνω», live στο πλατό με την κιθάρα του. Τι σχέση έχει με την Έλενα Παπαρίζου; Για ποιους καλλιτέχνες έχει γράψει τραγούδια; Πόσο τον έχει επηρεάσει ο Νίκος Παπάζογλου στο τελευταίο του τραγούδι; Επίσης, με τη βοήθεια του Γρηγόρη, θυμάται την εποχή που πουλούσε ρούχα σε πάγκο στη λαϊκή αγορά με μεγάλη επιτυχία. Τέλος, αναφέρεται στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο «Just The 2 Of Us» και αποκαλύπτει ποια θα ήθελε στο πλευρό του

Όλα αυτά, στο “The 2night Show”, αύριο, στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Γιώργος Κικίδης

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Αντώνης Μάτσος

Διεύθυνση Παραγωγής: Σταμάτης Τσάκωνας