Πόσους βαθμούς θα μαζέψουν στους ομίλους οι ελληνικές ομάδες;

Πολλά μακροχρόνια στοιχήματα στα πρακτορεία ΟΠΑΠ για το Champions League και το Europa League από το Πάμε Στοίχημα.

Τα play off του Champions League και του Europa League ολοκληρώθηκαν και η αντίστροφη μέτρηση για τους ομίλους έχει ξεκινήσει. Στις 20-21 Οκτωβρίου θα γίνει η πρεμιέρα των ομίλων του Champions League. Στις 22 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Με τρεις ομάδες συνεχίζει στα Κύπελλα Ευρώπης η Ελλάδα, τον Ολυμπιακό στο Champions League, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο Europa League.

Στην πρώτη αγωνιστική του Champions League την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο Καραϊσκάκη τη Μαρσέιγ. Στην πρεμιέρα του Europa League την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα την Ομόνοια και η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στην Πορτογαλία τη Μπράγκα.

Ο νικητής ομίλου, η πρόκριση και ο αποκλεισμός

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά μακροχρόνια στοιχήματα για το Champions League και του Europa League.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν από τώρα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ σε κάθε όμιλο των Κυπέλλων Ευρώπης στα ακόλουθα στοιχήματα:

Νικητής ομίλου

Ομάδα που θα προκριθεί από τον όμιλο

Ομάδα που δεν θα προκριθεί από τον όμιλο

Στο Champions League στον τρίτο όμιλο, μεγάλο φαβορί είναι η Μάντσεστερ Σίτι. Δεύτερο φαβορί είναι η Πόρτο, τρίτο ο Ολυμπιακός και τέταρτο η Μαρσέιγ.

Στο Europa League στον πέμπτο όμιλο η Γρανάδα έχει οριακό προβάδισμα για την πρώτη θέση έναντι της Αϊντχόφεν. Τρίτο φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ και τέταρτο με μεγάλη διαφορά η Ομόνοια. Στον έβδομο όμιλο προβάδισμα έχει η Λέστερ. Η Μπράγκα είναι δεύτερο φαβορί, η ΑΕΚ τρίτο και πολύ μακριά τους στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ζόρια Λουάνσκ.

Επιπλέον επιλογές για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Για κάθε μία από τις τρεις ελληνικές ομάδες προσφέρονται και οι ακόλουθες επιλογές για τις επιδόσεις τους στον όμιλο:

Συνολικά γκολ που θα πετύχουν (Over/Under)

Συνολικά γκολ που θα δεχτούν (Over/Under)

Συνολικοί βαθμοί (Over/Under)

Να παραμείνουν αήττητες

Να παραμείνουν αήττητες εντός έδρας

Να κερδίσουν όλους τους αγώνες

Να χάσουν όλους τους αγώνες

Να σκοράρουν σε όλους τους αγώνες

Στα πρακτορεία ΟΠΑΠ προσφέρονται στοιχήματα και για την πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League, αν θα ολοκληρωθεί στη φάση των ομίλων, τον γύρο των 16, τα προημιτελικά, τα ημιτελικά, τον τελικό ή αν θα είναι ο νικητής.

Φαβορί η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπάγερν και ο Λεβαντόφσκι

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν ακόμα στον νικητή του Champions League, την εθνικότητα του νικητή και τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης.

H αντίπαλος του Ολυμπιακού Μάντσεστερ Σίτι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Μπάγερν είναι τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το Champions League. Τρίτο φαβορί είναι η Λίβερπουλ.

Η Αγγλία έχει το προβάδισμα έναντι της Γερμανίας στο ειδικό στοίχημα για την εθνικότητα του νικητή του Champions League. Στους σκόρερ πρώτο φαβορί είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και ακολουθούν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέσι.