Κοινωνία

Μυστηριώδης θάνατος για 66χρονη σε αγρόκτημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ή τι κρύβεται τελικά πίσω από τον αιφνίδιο θάνατο της εξετάζουν οι Αρχές.

(εικόνα αρχέιου)

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο μιας γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στον αγρόκτημα της σε τοπική κοινότητα του Δήμου Άργους-Μυκηνών Αργολίδας

Ο λόγος για μια 66χρονη γυναίκα η οποία το πρωί της Κυριακής και ενώ βρισκόταν στο αγρόκτημα της, τραυματίστηκε θανάσιμα από γεωργικό ελκυστήρα, ο οποίος κάτω από άγνωστες συνθήκες τέθηκε σε λειτουργία και την παρέσυρε.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες προκειμένου να βρεθούν οι «απαντήσεις» που αναζητούν οι οικείοι της.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Άργους- Μυκηνών.

Πηγή: argolikeseidhseis,gr