ΠΑΟΚ: Βίντεο με το συγκινητικό “αντίο” στον Πέλκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «αντίο»... με υπονούμενο του ΠΑΟΚ στον Δημήτρη Πέλκα και το μήνυμα στην Φενέρμπαχτσε.

Με μια συγκινητικό βίντεο επέλεξε να πει «αντίο» ο ΠΑΟΚ στον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος πλέον είναι παίκτης της Φενέρμπαχτσε.

Ο 26χρονος Ελληνας μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον παρελθόν από τον "Δικέφαλο του Βορρά" και υπέγραψε συμβόλαιο 3+1 ετών με τον τουρκικό σύλλογο.

Το βίντεο του ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Πέλκα

«Δεν είναι αντίο, είναι εις το επανιδείν. Ευχαριστούμε που έκανες τα παιδιά των ακαδημιών του ΠΑΟΚ να πιστεύουν ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται. Αγαπητή Φενερμπαχτσέ, σε παρακαλούμε να τον προσέχεις», αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο twitter.

It's not a goodbye. It's see you again #TheJoker. Thank you for making PAOK Academy kids believe that dreams do come true. #PAOK #RiseUp Dear @Fenerbahce please take care of him. pic.twitter.com/dquIWTysLZ