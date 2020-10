Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο σκληροτράχηλος Διευθυντής των Φυλακών (εικόνες)

Είναι το νέο πρόσωπο στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1. Με την Ελένη θα αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέση.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι το νέο πρόσωπο στη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες” και θα ενσαρκώσει τον Μάνο Βόσκαρη, τον Διευθυντή των Φυλακών στις οποίες μεταφέρεται η Ελένη.

Σκληροτράχηλος κι επιβλητικός, είναι ο φόβος και ο τρόμος των κρατουμένων.

Με την Ελένη αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση, η οποία θα αλλάξει τις ζωές και των δύο.

Τι θα συμβεί όταν η Ελένη συνειδητοποιήσει πως ο Βόσκαρης συνδέεται με το παρελθόν της, με τρόπο που η ίδια δε θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί;