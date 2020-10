Πολιτική

Κικίλιας: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου

Μεταξύ άλλων, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τον βανδαλισμό του εβραϊκού νεκροταφείου στην Αθήνα.

Ο Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας με τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος Δαυίδ Σαλτιέλ.

Ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τον βανδαλισμό του εβραϊκού νεκροταφείου στην Αθήνα, τονίζοντας ότι η γνώση και η μόρφωση είναι το καλύτερο όπλο κατά του φανατισμού.

Ο κ. Σαλτιέλ ευχαρίστησε τον Βασίλη Κικίλια και επεσήμανε ότι ο πόλεμος κατά του ρατσισμού είναι συνεχής.

Στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο κ. Σαλτιέλ ενημερώθηκε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα της COVID-19, με έμφαση στη λειτουργία των εβραϊκών σχολείων.