“Παρουσιάστε!”: Η εμφύλια μάχη για την Κορίνα και η απροσδόκητη τροπή (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 που αγαπήθηκε από το πρώτο επεισόδιο έρχεται απόψε με νέες περιπέτειες και άφθονο γέλιο.

Με υψηλά νούμερα τηλεθέασης ξεκίνησε και η 2η εβδομάδα προβολής του «Παρουσιάστε!». Το χθεσινό επεισόδιο της νέας κωμικής σειράς του ANT1 κατέγραψε 23,1% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ στους άνδρες ηλικίας 25-44 «χτύπησε» 32,1%!

Τι θα δούμε απόψε, στις 21:00

Η Κορίνα (Δάφνη Λαμπρόγιαννη) εξομολογείται ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει στην οικογένειά της και ο Σκορδάς την περιμένει με ανοιχτές αγκάλες.

Αλλά πού να ήξερε ότι παίζει «διπλό ταμπλό». Γιατί την ίδια ώρα, ο Γούλας κάνει την δικιά του κίνηση ματ, στήνοντας ρομαντικό δείπνο.

Για να τα καταφέρει, αναζητά τα ταλέντα του σεφ-Δαλέκα ο οποίος όμως κρατείται όμηρος της Φραντζέσκας και του Φίλη. Κι ενώ η ομηρία του άμοιρου σεφ του έμοιαζε παράδεισος χωρίς αγγαρείες και υπηρεσίες, το χώσιμο τώρα πέφτει σύννεφο.

Η εμφύλια μάχη των δύο διοικητών για την καρδιά της Κορίνας παίρνει μια απροσδόκητη τροπή όταν η Γλυκερία μαθαίνει το μυστικό πίσω απ' την επιστροφή του μεγάλου έρωτα των διοικητών…