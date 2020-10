Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Στόλτενμπεργκ: Να είναι σαφές το μήνυμα στην Τουρκία

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε στον ΓΓ του ΝΑΤΟ πως το μήνυμα που θα λάβει η Άγκυρα δεν πρέπει να είναι διφορούμενο.

«Υψίστης σημασίας το μήνυμα που θα λάβει η Άγκυρα να είναι απολύτως σαφές. Ευανάγνωστο και όχι διφορούμενο», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη συνάντησή της με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η κ. Σακελλαροπούλου επεσήμανε ότι «η μόνη αποδεκτή οδός είναι αυτή της διεθνούς νομιμότητας και της συνεργασίας με όλες τις γειτονικές της χώρες, στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας». Παράλληλα, υπενθύμισε, ότι την αμέσως προηγούμενη περίοδο η περιοχή μας γνώρισε μια ιδιαίτερης έντασης κλιμάκωση, λόγω των τουρκικών παραβατικών και εχθρικών ενεργειών, όπως είπε.

Μάλιστα, υπογράμμισε: «Η ψύχραιμη και αποφασιστική στάση της Ελλάδας οδήγησε και την Τουρκία σε ένα πρώτο βήμα αποκλιμάκωσης και έτσι έχει ανοίξει τώρα ο δρόμος για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών χωρίς τη χρήση βίας. Συνέβαλε επίσης και στην ολοκλήρωση της δικής σας πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, για το μηχανισμό πρόληψης ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στο ίδιο πλαίσιο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι «η Ελλάδα έχει τονίσει επανειλημμένως ότι επιδιώκει το διάλογο με όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της περιοχής μας. Η συνέχεια όμως θα εξαρτηθεί από το βαθμό ειλικρίνειας και από τις προθέσεις της τουρκικής πλευράς».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θερμή υποδοχή, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι πολύτιμος εταίρος και ευχαρίστησε για τη σημαντική συμμετοχή και συνεισφορά της χώρας μας, η οποία - όπως σημείωσε - «εκτιμάται από όλους μας».

«Συμμετέχετε σε διάφορες αποστολές και επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, από το Αφγανιστάν μέχρι το Κοσσυφοπέδιο. Τα αεροσκάφη σας διατηρούν την ασφάλεια πάνω από το Μαυροβούνιο μέσω της αποστολής εκεί και βεβαίως η συμμετοχή του ναυτικού είναι σημαντικό κομμάτι της θαλάσσιας ναυτικής διάταξης του ΝΑΤΟ.

Και βεβαίως είναι πολύ ευχάριστο για εμάς το γεγονός ότι η Ελλάδα επί πολλά χρόνια έχει τηρήσει τον στόχο της δαπάνης πάνω από το 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες. Με τις επενδύσεις στον τομέα των ενόπλων δυνάμεων, έχετε ανακοινώσει ότι πρόκειται να προχωρήσετε σε εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο της Αεροπορίας, όσο και του Ναυτικού. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται και η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ», ανέφερε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

Ακολούθως, υποστήριξε ότι γνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ εξέφρασε τη χαρά του για τη δημιουργία ενός διμερούς μηχανισμού για την αποφυγή αυτών των κρίσεων. «Με τον μηχανισμό αυτόν θα μειωθούν οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων ή επεισοδίων, και αν αυτά συμβούν, θα μπορέσουν να περιορισθούν οι συνέπειές τους», συμπλήρωσε.

Τέλος, δήλωσε πεπεισμένος ότι αυτός ο μηχανισμός θα βοηθήσει και στις συνομιλίες, οι οποίες θα είναι σε διπλωματικό επίπεδο για την επίλυση του θέματος που υποβόσκει. «Και είμαι σίγουρος ότι οι διαφορές αυτές θα μπορέσουν να λυθούν ειρηνικά στη βάση των διαπραγματεύσεων που θα στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ» κατέληξε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.