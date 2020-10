Οικονομία

Βρούτσης: Μαζί με τις συντάξεις θα καταβληθούν τα αναδρομικά

Έντονες επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την παρουσίαση της τροπολογίας στη Βουλή.

Εντός Οκτωβρίου, μαζί με τις συντάξεις, θα καταβληθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, επανέλαβε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, παρουσιάζοντας την τροπολογία του για την αντιστοίχιση της καταβολής αναδρομικών στους συνταξιούχους του δημοσίου με αυτή των αναδρομικών του ιδιωτικού τομέα.

Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, που αναμένεται να ψηφιστεί εντός της ημέρας.

Όπως είπε ο κ. Βρούτσης, τα αναδρομικά θα αναφέρονται σε διακριτή γραμμή, ώστε να είναι εμφανές σε κάθε συνταξιούχο το τι θα πάρει.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, είπε ότι η Κυβέρνηση περικόπτει τα αναδρομικά των συνταξιούχων του Δημοσίου, προκαταλαμβάνει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ η τροπολογία της είναι κατάφορα αντισυνταγματική, καθώς προσβάλλει το δικαίωμα όλων των συνταξιούχων να προσφύγουν για τις διεκδικήσεις τους στα δικαστήρια.

Σχολιάζοντας την τροπολογία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος αναρωτήθηκε για το πώς ακούγεται το «έλα πάρε αυτό που σου δίνω, επειδή έχεις ανάγκη, αλλά θα παραιτηθείς από κάθε αξίωσή σου έναντι του ελληνικού δημοσίου». Με την κίνησή σας αυτή, ολοκληρώνεται μια περίοδος ανεκπλήρωτων υποσχέσεων, είπε ο κ. Λοβέρδος.