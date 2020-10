Κόσμος

Ερντογάν σε Μέρκελ: η ΕΕ υπέκυψε στον εκβιασμό Ελλάδας και Κύπρου

Έντονη η δυσαρέσκεια του Τούρκου Προέδρου για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε στην Καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ πως οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περασμένη εβδομάδα, δεν είναι επαρκείς για να ξεπεραστούν τα προβλήματα στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας, ο Ερντογάν μίλησε στην Μέρκελ μέσω τηλεδιάσκεψης και της είπε πως η ΕΕ «υπέκυψε στον εκβιασμό» της Ελλάδας και της Κύπρου.