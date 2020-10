Κόσμος

Ναβάλνι: Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες με δηλητηρίασαν με εντολή Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες δυτικές χώρες έχουν απαιτήσει μια εξήγηση από το Κρεμλίνο σχετικά με την κατάσταση του Ναβάλνι.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι έδωσε συνέντευξη διάρκειας πάνω από δύο ώρες σε έναν διακεκριμένο ρώσο μπλόγκερ στο YouTube, την πρώτη του εμφάνιση μέσω βίντεο από τότε που πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο του Βερολίνου.

Ο 44χρονος Ναβάλνι είπε ότι η κατάσταση της υγείας του έχει βελτιωθεί πολύ και ότι οι γιατροί έχουν εντυπωσιαστεί με την ταχεία ανάρρωσή του, αλλά ότι τα χέρια του τρέμουν σε μεγάλο βαθμό και κάνει φυσικοθεραπείες, ενώ η αποθεραπεία του στη Γερμανία πιθανόν να χρειαστεί δύο ακόμη μήνες.

Σε κάποιο σημείο μάλιστα της συνέντευξης έδειξε ότι τρέμει το χέρι του. Οι γιατροί, είπε, δεν υπολόγισαν σωστά τον χρόνο της αποθεραπείας του.

Η συνέντευξη στο YouTube έχει χθεσινή ημερομηνία.

Ο Ναβάλνι συνήλθε από το κώμα πριν από μερικές εβδομάδες έχοντας καταρρεύσει στη διάρκεια εσωτερικής πτήσης στη ρωσική Σιβηρία στις 20 Αυγούστου.

Είχε μεταφερθεί στο Βερολίνο για θεραπεία και σύμφωνα με γερμανούς γιατρούς είχε δηλητηριαστεί με νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ.

Η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες δυτικές χώρες έχουν απαιτήσει μια εξήγηση από το Κρεμλίνο σχετικά με την κατάσταση του Ναβάλνι, αλλά το Κρεμλίνο απορρίπτει κάθε κατηγορία εις βάρος του.

Ο ίδιος ο Ναβάλνι λέει ότι οι γιατροί στο Ομσκ της Σιβηρίας, όπου είχε μεταφερθεί αρχικά όταν κατέρρευσε στη διάρκεια της πτήσης, δεν επέτρεπαν την αερομετακομιδή του στη Γερμανία ώστε να εξαφανιστούν από τον οργανισμό του τα ίχνη του νόβιτσοκ.

Περιγράφοντας την εμπειρία του στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ναβάλνι τόνισε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τι του συνέβαινε, αλλά ότι νόμιζε ότι πεθαίνει.

Την ημέρα όμως που δηλητηριάστηκε, είπε, αισθανόταν απολύτως καλά και η κατάστασή του άλλαξε αιφνιδίως 20 λεπτά μετά την απογείωση του αεροπλάνου από το Ομσκ.

Ο πολέμιος της Μόσχας επισημαίνει ότι δεν γνωρίζει με ποιόν τρόπο εισήλθε ο παράγοντας νόβιτσοκ στον οργανισμό του, αλλά ότι πιθανόν να άγγιξε κάτι.

Σύμφωνα με τον Nαβάλνι, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, κατόπιν εντολής του ρώσου προέδρου, τον δηλητηρίασαν με αυτόν τον σπάνιο νευροτοξικό παράγονα επειδή οι αρχές τον έβλεπαν ως απειλή ενόψει των βουλευτικών εκλογών τον επόμενο χρόνο.

"Κατάλαβαν ότι υπήρχαν μεγάλα, μεγάλα προβλήματα που τους απειλούσαν ενόψει των εκλογών για την Δούμα", σημείωσε.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο παρότι υπάρχουν αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ότι μπορεί να μεταφερθούν για την επόμενη άνοιξη.