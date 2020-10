Κοινωνία

Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενόψει της αυριανής απόφασης του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο γύρω από το Εφετείο θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την Αστυνομία, αύριο, Τετάρτη, από τις 6:00, λόγω των συγκεντρώσεων που έχουν εξαγγελθεί.

Ειδικότερα δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία και η στάση-στάθμευση οχημάτων, στο παρακάτω οδικό δίκτυο:

Λουκάρεως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κεδρηνού και της Λ. Αλεξάνδρας.

Δέγλερη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κεδρηνού και της Λ. Αλεξάνδρας.

Κάλβου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δέγλερη και Λουκάρεως.

Τριχωνίδος, σε όλο το μήκος της.

Κούζη, σε όλο το μήκος της.

Δ. Τσέλιου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κεδρηνού και Κάλβου.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της (σταδιακά από την 07:45΄ ώρα).

Οι οδηγοί για την εξυπηρέτησή τους, αλλά και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, δύνανται να ακολουθούν τις ακόλουθες εναλλακτικές διαδρομές:

Λ. Αλεξάνδρας:

Ρεύμα προς Λ. Κηφισίας (άνοδος): Μέσω της οδού Πατησίων.

Ρεύμα προς Πατησίων (κάθοδος): Μέσω της Λ.Β.Σοφίας.

Λουκάρεως, Δέγλερη, Κάλβου, Τριχωνίδος, Κούζη, Δ. Τσέλιου:

Μέσω παράλληλων οδών, και σύμφωνα με την κατεύθυνση κυκλοφορίας τους.

προς και από Νοσοκομειακά Ιδρύματα “ΕΛΠΙΣ” και “ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ” (για ασθενείς και εργαζόμενους):

Μέσω της διαδρομής: Πανόρμου – δεξιά Κεδρηνού – αριστερά Δημητσάνας (αντίθετα – διευκόλυνση από ρυθμιστή τροχονόμο)

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Από τη Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή.

Ακόμη θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί θα συμμετέχουν στα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν στην ευρύτερη περιοχή του Εφετείου, υπό το φόβο επεισοδίων.

Πάνω από την περιοχή θα πετούν συνεχώς ελικόπτερο και drone της ΕΛ.ΑΣ, τα οποία θα δίνουν την εικόνα της κατάστασης που θα επικρατεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Αστυνομικοί θα βρίσκονται σε ταράτσες παρακείμενων κτιρίων και θα παρατηρούν ό,τι συμβαίνει στον ευρύτερο χώρο.

Δείτε ΕΔΩ τα μέτρα