Πολιτική

Τασούλας: μπλόκο στον διορισμό συγγενών ως μετακλητών στη Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η υπόθεση Ζαρούλια, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι θα προωθηθούν αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής...

Άμεσα και πιθανότατα αρχές της επόμενης εβδομάδας θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής για να συζητήσει δύο σημαντικές τροποποιήσεις του Κανονισμού, τις οποίες προτείνει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Κώστας Τασούλας.

Η πρώτη, αφορά την καθιέρωση του κωλύματος για διορισμό στη Βουλή με την πρόβλεψη ότι οι μετακλητοί υπάλληλοι που διορίζονται δεν μπορεί να είναι σύζυγοι, συμβίοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η δεύτερη θα προβλέπει την επέκταση του κωλύματος της υποδικίας και για το αδίκημα τής συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, και θα αφορά όχι μόνο αρχηγό κόμματος αλλά τους πάντες που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη με την συγκεκριμένη κατηγορία.

Αυτό έκανε γνωστό στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας, αναφορικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με τον διορισμό της Ελένης Ζαρούλια στη Βουλή ως μετακλητής υπαλλήλου, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχει στον Κανονισμό της Βουλής το κώλυμα που υπάρχει στο νόμο για το επιτελικό κράτος, ότι οι μετακλητοί υπάλληλοι δεν μπορεί ναι είναι σύζυγοι, συμβίοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού του προσώπου που τους διορίζει».

«Αν χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση χάνουν τα προνόμια χάνουν τα πάντα. Δεν το κάνουμε μόνο για τη Χρυσή Αυγή αλλά το διευρύνουμε και θα αφορά τον οποιονδήποτε που έχει υποδικία για το αδίκημα αυτό» τόνισε. Παράλληλα, αιτιολογώντας την απόφαση του να υπογράψει τον διορισμό στη Βουλή ως μετακλητής υπαλλήλου της Ελένης Ζαρούλια, συζύγου του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου, σημείωσε ότι στον υπαλληλικό κώδικα δεν υπάρχει η έννοια των παρεπόμενων ποινών.

«Υπέθετα ότι προβλεπόταν στο νόμο για αυτό και έκανα πολλές μέρες να υπογράψω την απόφαση για τον διορισμό της κ. Ζαρούλια. Επιπλέον υπήρχε και μια άλλη ασφαλιστική δικλείδα η οποία όμως δεν μας έπιανε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει στο Δημόσιο και στον Κανονισμό της Βουλής μια απαγόρευση όταν έχεις υποδικία, όχι καταδίκη, για κάποια σοβαρά αδικήματα, όπως για παράδειγμα δωροδοκία, κλοπή, ή απιστία, για τα οποία ο κατηγορούμενος όσο κρατά η υποδικία δεν μπορεί να διοριστεί. Σε αυτά όμως δεν περιλαμβάνεται το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση στον Κανονισμό της Βουλής. Αυτό θα αλλάξει πλέον και θα συμπεριληφθεί. Θα προχωρήσουμε στις τροποποιήσεις και στην καθιέρωση κωλυμάτων αλλά και επέκτασης του κωλύματος υποδικίας και για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση γιατί η Βουλή έχει δικαίωμα να διαφοροποιείται από το Δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής.

Ακόμα, ο κ. Τασούλας διευκρίνισε ότι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής δεν συνεπάγεται και παρεπόμενες ποινές και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων καθώς αυτό καταργήθηκε το καλοκαίρι με την ψήφιση του πρόσφατου Ποινικού Κώδικα. «Άρα ο μόνος τρόπος είναι η αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής με μία ανεκτή, ελάχιστη αναδρομικότητα. Η αυριανή απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να μας καθοδηγήσει σε κάτι άλλο που δεν μπορώ να το δω σήμερα», προσέθεσε.

Τέλος, ο κ. Τασούλας επισήμανε ότι ανεξάρτητα από την αυριανή απόφαση της Δικαιοσύνης, η χρηματοδότηση του κόμματος της Χρυσής Αυγής θα είναι "παγωμένη", καθώς υπάρχει απόφαση της Βουλής που της στερεί το δικαίωμα αυτό και χρειάζεται αμετάκλητη αθωωτική απόφαση για να μπορούν να λάβουν χρήματα. «Αυτό το κόμμα που σταδιοδρόμησε καταγγέλλοντας τα άλλα κόμματα για αυτά τα πράγματα ζητά τώρα να εφαρμοστούν. Πρέπει το 2,9% που ψήφισε αυτό το κόμμα να καταλάβει ότι θέλει και ζητά να εφαρμοστούν για τον εαυτό του τα χειρότερα από αυτά που κατηγορούσε εμάς», κατέληξε ο πρόεδρος της Βουλής.