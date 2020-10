Αθλητικά

Παίκτης της ΑΕΚ ο Τάνκοβιτς

Ο Τάνκοβιτς πρόλαβε τις διορίες και θα βρίσκεται στη λίστα που θα στείλει η ΑΕΚ στην UEFA για τους αγώνες του Europa League.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μουαμέρ Τάνκοβιτς από τη Χάμαρμπι. Ο 25χρονος επιθετικός αφίχθη σήμερα στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τις διαδικαστικές λεπτομέρειες και στη συνέχεια βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ, όπου υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας και πήρε τη φανέλα με το νούμερο «17».

Έτσι, συμπληρώθηκε μία ενδεκάδα νεοαποκτηθέντων κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο. Δύο από αυτούς, ωστόσο, δεν βρίσκονται στην Ένωση, ο Γιάννης Ιατρούδης που παραχωρήθηκε δανεικός στη Φόλενταμ και ο Μπράιτ Ενομπακάρε που αποχώρησε κοινή συναινέσει.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μουαμέρ Τάνκοβιτς από τη Χάμαρμπι. Ο Σουηδός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα μας, μέχρι το καλοκαίρι του 2024 και θα αγωνίζεται με τον αριθμό 17. Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1995 στο Νόρσεπινγκ της Σουηδίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα της περιοχής του, Hageby IF, και 10 ετών εντάχθηκε στις ακαδημίες της IFK Norrkoping. Πριν καν προλάβει να κάνει ντεμπούτο ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αποκτήθηκε από την Φούλαμ σε ηλικία 16 ετών.

Με την ομάδα Κ23 του αγγλικού κλαμπ πραγματοποίησε 20 συμμετοχές (9 γκολ, 2 ασίστ), ενώ μέτρησε και έξι συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Το 2014, σε ηλικία 19 ετών μετακόμισε στην Ολλανδία για την Άλκμααρ, με την οποία την επόμενη τριετία έπαιξε σε 77 παιχνίδια, σκοράροντας 16 φορές και βγάζοντας 12 ασίστ. Παράλληλα, είχε 29 συμμετοχές, 19 γκολ και 7 ασίστ με την Άλκμααρ Κ21.

Το 2017 επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Χάμαρμπι, με την οποία έπαιξε έως το καλοκαίρι του 2020 σε 93 ματς, σκοράροντας 34 φορές και βγάζοντας 15 ασίστ. Υπήρξε, επίσης, διεθνής με όλες τις «μικρές» Εθνικές Ομάδες της Σουηδίας και από το 2014 αποτελεί μέλος της Εθνικής Ανδρών.

Μουαμέρ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ! Σου ευχόμαστε υγεία και να εκπληρώσεις τις προσδοκίες των φιλάθλων μας, που τόσο πολύ ήθελαν να σε δουν με την κιτρινόμαυρη φανέλα!».