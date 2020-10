Κοινωνία

Εκτός ΜΕΘ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

Τι αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του.

Βγήκε από την ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από εννέα ημέρες παραμονής, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος.



Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο κ.κ. Ειρηναίος εξήλθε της ΜΕΘ στη μία το μεσημέρι, είναι απύρετος και σε καλή γενική κατάσταση. Νοσηλεύεται στην Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση και η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης είχε εισαχθεί στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, λόγω οξείας υπερκαπνικής αναπνευστικής ανεπάρκειας.