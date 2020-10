Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Χαρδαλιάς: Ενεργοποιείται ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας

Ο χάρτης περιλαμβάνει 4 επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας για την νόσο Covid-19 πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την διάρκεια της ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα. Μάλιστα όπως είπε ο χάρτης και η εφαρμογή που τον συνοδεύει, που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr θα παρουσιαστεί αυτή την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου.

«Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο κατηγοριοποιημένων και στοχευμένων τοπικών μέτρων για την ασφαλή και ομαλή συνέχιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στη χώρα μας πλαίσιο που βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες», τόνισε ενώ προσέθεσε ότι ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας θα περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Επίπεδο 1 ετοιμότητας, επίπεδο 2 επιτήρησης, επίπεδο 3 αυξημένης επιτήρησης και επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου. Ακόμη, όπως εξήγησε, ο καθορισμός επίπεδου κινδύνου σε κάθε περιοχή εξαρτάται από την αυξανόμενη ή μειούμενη τάση επιδημιολογικών μεγεθών όπως ο αριθμός κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους , των δεικτών πληρότητας του συστήματος υγείας, πχ τις χρησιμοποιούμενες απλές κλίνες ή κλίνες ΜΕΘ και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιδημιολογικής κατάστασης όπως αποτυπώνονται και από τα δεδομένα της ιχνηλάτησης και της συσχέτισης των κρουσμάτων με των επαφών τους. Η εφαρμογή των μέτρων θα πραγματοποιείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας εκτός αν προκύψουν έκτακτες περιστάσεις που να δικαιολογούν εξαιρέσεις εντός περιφερειακής ενότητας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας. Ο χάρτης θα επικαιροποιείται ανά 15 ημέρες με βάση εισηγήσεις της ειδικής επιτροπής λοιμωξιολόγων ή και συχνότερα όταν αυτό επιβάλλεται από τους υγειονομικούς και επιδημιολογικούς δείκτες. Ο προσδιορισμός των μέτρων και κανόνων θα μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις με βάση νεότερα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα εφόσον προκύψουν.

Από την έναρξη της πανδημίας στις 25 Φεβρουαρίου έως τις 4 Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί συνολικά 19.842 κρούσματα από τα οποία 6.234 είναι σήμερα ενεργά, ενώ 10.987 συνάνθρωποί μας ανάρρωσαν κατ' οίκον, και 2.212 πήραν εξιτήριο από νοσοκομείο. Από την 1η Ιουλίου ως τις 4 Οκτωβρίου στις πύλες εισόδου της χώρας εντοπίστηκαν 1.557 κρούσματα ενώ εκεί έχουν διεξαχθεί συνολικά μέχρι σήμερα 602.972 στοχευμένα τεστ.

Όσον αφορά τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων από 1 Ιουλίου- 4 Οκτωβρίου έχουν γίνει 386.611 έλεγχοι κατά τους οποίους έχουν εντοπιστεί 13.781 παραβάτες, 3, 6% δηλαδή κι έχουν επιβληθεί 15.038 πρόστιμα συνολικού ύψους 6.457.680 ευρώ καθώς και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 4.860 συνολικά ημερών για μη τήρηση της αναλογίας ατόμων-τετραγωνικών και 492 συνολικά ημερών για μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές. Από 31 Αυγούστου έως τις 3 Οκτωβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 115 έλεγχοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κατά τη διάρκεια των οποίων καταγράφηκαν 24 παραβάσεις και επιβλήθηκαν 28 πρόστιμα συνολικού ύψους 109.000 ευρώ. Έλεγχοι πραγματοποιούνται επίσης σε σχολεία όσο και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα για τα σχολεία μέχρι τις 6 Οκτωβρίου έχει ανασταλεί η λειτουργία 14 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα ενώ τμήματα έχουν κλείσει σε 114 σχολεία πανελλαδικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων σε αναστολή λειτουργίας λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Οι μαθητές που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα αντιπροσωπεύουν το 0,016 % του συνόλου των μαθητών, ποσοστό 0,033 των εκπαιδευτικών σε σχέση με το σύνολο των εκπαιδευτικών ενώ τα κρούσματα είναι γεωγραφικά αποσπασματικά και χωροταξικά μεμονωμένα γεγονός που δείχνει ότι 3 εβδομάδες μετά την έναρξη του σχολικού έτους δεν υπάρχει διασπορά εντός των σχολικών μονάδων και ως εκ τούτου τα σχολεία μας θεωρούνται ασφαλή.

«Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να συνεχίσουμε να τηρούμε πιστά τα μέτρα ώστε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού και σε αυτή τη δύσκολη φάση της πανδημίας. Γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή η χώρα μας να τα καταφέρνει καλύτερα σε σχέση με άλλες η εικόνα αυτή όμως μπορεί εύκολα να ανατραπεί», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς ενώ συμπλήρωσε ότι «δεν πρέπει να υποκύψουμε στην κούραση, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πραγματικότητα. Μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο η εφαρμογή των μέτρων είναι ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας».

Ερωτηθείς αν είναι ικανοποιημένοι από την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν επιβληθεί ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι προετοιμάζονται για κάθε σενάριο. «Από την μέρα που εφαρμόστηκαν τα μέτρα η καμπύλη παραμένει επίπεδη δεν έχουμε επιθετικές αυξητικές τάσεις ως εκ τούτου καθημερινά αξιολογούμε, παρατηρούμε και κρίνουμε την πορεία των μέτρων και εφόσον χρειαστεί, προκύψει και δούμε και άλλους παράγοντες που θα επηρεάσουν, που είναι και η κατάσταση του καιρού τότε θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει είναι να επιμείνουμε στα υπάρχοντα μέτρα. Αυτή πρέπει να είναι η κεντρική ιδέα, αυτό πρέπει να είναι το καθημερινό μας στοίχημα σε κάθε επίπεδο, να τηρήσουμε τα μέτρα και μέσα από αυτή τη διαδικασία και από τη στοχευμένη προσπάθεια που κάνουμε σε γειτονιές, σε περιοχές , σε συγκεκριμένες κοινωνικές και όχι μόνο ομάδες τα αποτελέσματα θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το προσδοκώμενο για εμάς και σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε για το καλύτερο», σημείωσε.

Ερωτηθείς για ποιο λόγο εφαρμόζεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε άλλες επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές όπως η Αχαΐα και όχι στην Αττική ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι με βάση την εμπειρία τους όλο το καλοκαίρι είναι πιο επιφυλακτικοί και πιο αυστηροί σε περιοχές με μικρότερες αντοχές και δυνατότητες του συστήματος υγείας πάντα συγκριτικά με την Αθήνα. «Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα σε κάθε περιοχή πόσο μάλλον που στα Γιάννενα και στην Πάτρα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις υπερτοπικής από τη μία και τοπικής διασποράς», επισήμανε ενώ ανέφερε ότι στα Γιάννενα εντοπίστηκαν 89 από τα 101 ενεργά κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή στο δήμο Ιωαννιτών ενώ σε όλη την Αχαΐα εντοπίστηκαν 83 κρούσματα από τα οποία τα 52 ήταν στην πρωτεύουσα, στο δήμο Πατρέων και μάλιστα τα υπόλοιπα ήταν διάσπαρτα στην Αχαΐα «με μεγάλο αριθμό επαφών και μετακινήσεων μεταξύ δήμων και με αρκετά από αυτά υγειονομικού προφίλ με ό,τι σημαίνει αυτό για την προστασία των υγειονομικών μας μονάδων».

«Σε κάθε περίπτωση ανά τριήμερο σταθμίζουμε τα δεδομένα και το θέμα των μέτρων είναι ένα δυναμικό ζήτημα που βασίζεται σε πολλές παραμέτρους. Προτιμούμε να είμαστε πιο αυστηροί μέχρι να στεγανοποιήσουμε συγκεκριμένους διάσπαρτους επιδημιολογικούς κύκλους παρά να πάμε σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Τέλος ερωτηθείς με το αν είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν αναμενόμενος. «Υπήρχαν διάφορα μοντέλα που έδειχναν περισσότερο καθημερινό μέσο όρο κρουσμάτων. Σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την εξέλιξη τα δεδομένα θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα εργαλεία που αφορούν σε μέτρα που έχουμε συμφωνήσει με τους επιδημιολόγους μας, τους λοιμωξιολόγους μας. Είναι μία διαδικασία δυναμική, βήμα βήμα και σταθμίζοντας τα συνολικά δεδομένα που αφορούν όχι μόνο στην Αττική αλλά σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», κατέληξε.