Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: αναμένεται σημαντική αύξηση της μεταδοτικότητας

"Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας", προειδοποίησε ο καθηγητής και έκανε εκ νέου έκκληση να τηρούνται τα μέτρα.

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου η Ελλάδα μπήκε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας covid-19 και βρίσκεται σε σχετικά ήπια επιδημική κατάσταση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τόνισε ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της Covid-19 στην Ελλάδα.

Τον τελευταίο μήνα οι νέες διαγνώσεις κυμαίνονται μεταξύ 200 με 400 τις περισσότερες ημέρες με ήπιες αυξητικές τάσεις, είπε. Πρόσθεσε ότι ο κρίσιμος αριθμός των διασωληνωμένων ξεπερνάει τους 80 αυξάνοντας σταδιακά την πίεση στο σύστημα υγείας. Το μεγάλο βάρος του επιδημικού φορτίου παραμένει στην Αττική με περισσότερες από 50% των νέων εγχώριων διαγνώσεων σε καθημερινή βάση.

Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι στις χώρες, που η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει έως και 10 βαθμούς Κελσίου, ευνοήθηκε η μετάδοση του ιού. Προειδοποίησε δε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα υποχωρήσει η θερμοκρασία και στη χώρα μας, αναμένεται να υπάρξει και εδώ αύξηση της μεταδοτικότητας.

"Για τους μήνες που έρχονται χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Λογικό να επιθυμούμε επιστροφή στην κανονικότητα" είπε ο κ. Μαγιορκίνης και επανέλαβε ότι τα μόνα όπλα που έχουμε, μέχρι να διατεθεί ένα ασφαλές εμβόλιο, είναι η μάσκα και η τήρηση των αποστάσεων.