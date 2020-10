Κόσμος

Τζο Μπάιντεν: Να πιέσει ο Τραμπ ώστε να σταματήσει η Τουρκία τις προκλήσεις

Δήλωση του υποψήφιου των Δημοκρατικών στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης. Τι είπε για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Σε αποκλειστική δήλωση προς τον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης με την οποία ζητά από την κυβέρνηση Τραμπ να πιέσει την Τουρκία ώστε η τελευταία να σταματήσει τις προκλήσεις έναντι της Ελλάδας προχώρησε ο προεδρικός υποψήφιος των Δημοκρατικών και πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Παράλληλα, ο κ. Μπάιντεν ζητά από τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν να αναιρέσει την πρόσφατη απόφασή του για μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί.

Αναλυτικά η δήλωσή του προς τον «Ε.Κ.» έχει ως εξής:

Υποστηρίζω τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλντενμπεργκ και των Ευρωπαίων συμμάχων μας, καθώς και των Ηνωμένων Πολιτειών, για την εξάλειψη των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και την αποφυγή συγκρούσεων στο ΝΑΤΟ. Οι διαφωνίες στην περιοχή πρέπει να επιλυθούν ειρηνικά και η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνουν σεβαστά και να προστατευθούν.

Η συμφωνία για τη δημιουργία ενός στρατιωτικού μηχανισμού αποσυμπίεσης και η επανάληψη των διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι ευπρόσδεκτα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιδοκιμάζω επίσης τη δράση του Κογκρέσου για τον τερματισμό του αντιπαραγωγικού εμπάργκο στη μη θανατηφόρα βοήθεια για την Κύπρο, η οποία είναι στρατηγικός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να πιέσει την Τουρκία ώστε η τελευταία να αποφύγει περαιτέρω προκλητικές ενέργειες στην περιοχή εναντίον της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων απειλών βίας, για να δημιουργήσει το χώρο για την επιτυχία της διπλωματίας. Ζητώ επίσης από τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν να αναιρέσει την πρόσφατη απόφασή του να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί και να επιστρέψει αυτόν τον θησαυρό στην παλιά του θέση ως μουσείο, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των Ορθόδοξων πιστών.