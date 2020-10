Κόσμος

Ανοίγει την Αμμόχωστο ο Ερντογάν

Η τουρκική πλευρά φαίνεται να προχωρά σε άνοιγμα ολόκληρης της παραλίας που βρίσκεται στο κλειστό κομμάτι των Βαρωσίων. Η αντίδραση της Κύπρου.

Το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου με το πρώτο βήμα να γίνεται την Πέμπτη με το άνοιγμα της παράλιας ζώνης, ανακοίνωσαν πανηγυρικά από την Άγκυρα Ερντογάν και Τατάρ.

Δηλώνοντας ότι τα Βαρώσια αποτελούν είναι αναμφισβήτητα έδαφος του ψευδοκράτους, ο Ερσίν Τατάρ είπε: «Κάνουμε το πρώτο συγκεκριμένο βήμα σύμφωνα με τον οδικό μας χάρτη, ανοίγουμε την παράκτια ζώνη. Ο "λαός" θα επωφεληθεί από την ακτή».

Ο Ερντογάν πήρε το λόγο και είπε: «Συγχαίρω όλους τους Τουρκοκύπριους για αυτήν την όμορφη εξέλιξη. Γνωρίζουμε ότι αυτή η απόφαση θα ενοχλήσει πολλά μέρη.»

Νωρίτερα, στη αρχή της κοινής συνέντευξης Τύπου, έστησαν ένα απίστευτο σόου αναφορικά με την επισκευή και επαναλειτουργία του αγωγού μεταφοράς νερού από την Τουρκία στο ψευδοκράτος.

Νωρίτερα, εξάλλου ο τ/κ Τύπος μετέδωσε πως υπάρχει ο ισχυρισμός, ότι η «ΤΔΒΚ» και η Τουρκία πάτησαν το κουμπί για το άνοιγμα της περίκλειστης, πληροφορίες οι οποίες επαληθεύτηκαν κατά τις δηλώσεις των Τατάρ και Ερντογάν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, η Άγκυρα μεταδίδει πλάνα από την περίκλειστη πόλη και μπουλντόζες και φορτηγά τα οποία παρατάχθηκαν έξω από την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Η αντίδραση της Κύπρου

«Ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδικάζουν με το πλέον έντονο τρόπο την απόφαση της κατοχικής Τουρκίας και του εγκάθετου της στα κατεχόμενα Ερσίν Τατάρ, να επεκτείνουν την άδεια εισόδου στο παραλιακό μέτωπο των Βαρωσίων, σε μια προεκλογική φιέστα που έστησαν στην 'Αγκυρα, παραμονές της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη».

Αυτό αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικος εκπρόσωπος της Κυπριακής κυβέρνησης, Κυριάκος Κούσιος, τονίζοντας ότι η προκλητική και παράνομη ενέργεια της Τουρκίας και των εγκαθέτων της στην Κύπρο θα καταγγελθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, στην ΕΕ και σε όλα τα διεθνή φόρα ως μια πράξη που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και έρχεται σε αντίθεση με τα τελευταία Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το θέμα θα θέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο σήμερα για ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων.

Σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρτούγκαλος αναφέρει:



"Ο κ. Μητσοτάκης την «ξέχασε» στον ΟΗΕ, η Κύπρος όμως δεν επιτρέπεται να μείνει μόνη της. Οι τουρκικοί τυχοδιωκτισμοί στα Βαρώσια πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα από την ελληνική διπλωματία και τη διεθνή κοινότητα".