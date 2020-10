Κοινωνία

Τριπλό φονικό στη Θάσο: συγκλονίζει η σύζυγος ενός εκ των θυμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον Άρειο Πάγο εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της ποινής του επιχειρηματία, που καταδικάστηκε για το τριπλό φονικό της Θάσου.Τι λέει στον ΑΝΤ1 η σύζυγος ενός εκ των θυμάτων.