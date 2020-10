Κόσμος

Μπορέλ για Βαρώσια: η ΕΕ ανησυχεί βαθιά για τις ανακοινώσεις Ερντογάν

Οι ανακοινώσεις Ερντογάν ενδέχεται να περιπλέξουν τις προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού, αναφέρει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Tην ανησυχία του σχετικά με την ανακοίνωση του Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε ο ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ειδικότερα, ο κ. Μπορέλ με γραπτή ανακοίνωσή του τόνισε ότι αυτό που επείγει είναι η «οικοδόμηση εμπιστοσύνης κι όχι η δημιουργία μεγαλύτερων διχασμών».

Πιο συγκεκριμένα, ο ύπατος Εκπρόσωπος αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Η ΕΕ ανησυχεί βαθιά για τις σημερινές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις σχετικά με τα Βαρώσια. Θα προκαλέσουν μεγαλύτερες εντάσεις και ενδέχεται να περιπλέξουν τις προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

Αυτό που είναι επείγον τώρα είναι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και όχι η δημιουργία μεγαλύτερων διχασμών. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τέτοιες προσπάθειες, όπως τόνισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 1-2 Οκτωβρίου.

Η ΕΕ βρίσκεται σε στενή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη και παρακολουθεί στενά την κατάσταση επί τόπου. Ο πλήρης σεβασμός των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ παραμένει απαραίτητος».