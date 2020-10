Πολιτισμός

Πέθανε ο Έντι Βαν Άλεν

Θρήνος στο χώρο της μουσικής... Τι αναφέρει ο γιος του σε μήνυμά του στο Twitter.

Ο Έντι Βαν Χάλεν, από τους πλέον επιδραστικούς κιθαρίστες της ροκ μουσικής, πέθανε σε ηλικία 65 ετών, χάνοντας την μάχη με τον καρκίνο, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο γιος του.

"Δεν μπορώ να πιστέψω ότι χρειάζεται να το γράψω αυτό, αλλά ο πατέρας μου, Έντουαρντ Λούντβικ Βαν Χάλεν έχασε την μακρά και επίπονη μάχη του με τον καρκίνο σήμερα το πρωί", είπε σε tweet του ο Βόλφγκανγκ Βαν Χάλεν.

Ο Χάλεν υπήρξε ιδρυτικό μέλος ενός από τα πλέον επιτυχημένα ροκ συγκροτήματα που πήρε το όνομά του από τον ντράμερ αδελφό του.