Κατέρρευσε στην Ιταλία ο Προμηθέας

Οι γηπεδούχοι συνέτριψαν τους Αχαιούς και πανηγύρισαν εντός έδρας τη δεύτερη νίκη τους.

Τα σημάδια... κατάρρευσης που παρουσίασε ο Προμηθέας Πατρών από τη δεύτερη περίοδο του αγώνα με την Τρέντο, απλοποίησαν το έργο των Ιταλών, οι οποίοι πανηγύρισαν εντός έδρας τη δεύτερη νίκη τους στον Δ' όμιλο του EuroCup. Οι γηπεδούχοι συνέτριψαν με 78-51 τους Αχαιούς, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, με την ομάδα του Μάκη Γιατρά να συνεχίζει να αναζητά την πρώτη της εφετινή ευρωπαϊκή νίκη (0-2).

Με μόλις 3/24(!) τρίποντα, 19(!) λάθη και τον Μιχάλη Λούντζη απελπιστικά μόνο στην επίθεση (ήταν ο μοναδικός διψήφιος με 16 πόντους), ο Προμηθέας δεν είχε τύχη επί ιταλικού εδάφους. Την ίδια στιγμή, η Τρέντο περιόρισε με την άμυνά της τους Αχαιούς στους 51 πόντους και από τη δεύτερη περίοδο, όταν και... προσπέρασε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Κορυφαίος των Ιταλών ο Λουκ Μέι με 15 πόντους.

Με τον Αγραβάνη να κυριαρχεί μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, ο Προμηθέας έδειξε να ελέγχει το παιχνίδι στην πρώτη περίοδο και γρήγορα προηγήθηκε με 12-4 στο 6΄. Ωστόσο, με την αστοχία να κάνει την... εμφάνιση της, η ελληνική ομάδα είδε τους Ιταλούς να βρίσκουν ρυθμό και να μειώνουν στο 10΄ σε 15-18. Στη δεύτερη περίοδο, πάντως, οι Αχαιοί τα... έχασα και χάθηκαν. Η περιφερειακή άμυνα δε λειτούργησε ποτέ, οι επιθέσεις «αναχαιτίστηκαν» από τους Ιταλούς και οι γηπεδούχοι, βασιζόμενοι στην ευστοχία τους από τα 6.75, απάντησαν με επιμέρους σκορ 21-11 παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (36-29). Η ελληνική ομάδα δε βρήκε λύσεις στον επιθετικό της... λήθαργο ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, το ένα λάθος διαδεχόταν το άλλο και γρήγορα οι Ιταλοί εκτόξευσαν τη διαφορά στο +20, μετατρέποντας σε μονόλογο το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 36-29, 55-39, 78-51

Οι συνθέσεις:

ΤΡΕΝΤΟ (Μπριένζα): Μάρτιν7 (1), Πάσκολο, Κόντι 6 (1), Μπράουν 8 (2), Φοράι 8 (2), Σάντερς 4, Μετσανότε 10 (2), Μόργκαν 6 (1), Γουίλιαμς 12, Λάντουρνερ 2, Μέι 15 (3).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιατράς): Αγκμπελέσε 8, Λούντζης 16 (2), Τζέιμς 2, Αγραβάνης 9, Νίξον, Γιαννόπουλος 8 (1), Μίλερ 4, Μαντζούκας 2, Μπαζίνας, Τανούλης 2

Φωτογραφία: promitheasbc.gr