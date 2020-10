Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: Έρευνα για στημένο παιχνίδι

H εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνα.





Η γαλλική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αρχίσει έρευνα για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνα σε αναμέτρηση του διπλού των γυναικών στο Ρολάν Γκαρός.

Το γραφείο της εισαγγελίας έκανε γνωστό ότι η έρευνα για «οργανωμένη απάτη» και για «ενεργητική και παθητική διαφθορά» σχετίζεται με την αναμέτρηση του διπλού όπου οι Ρουμάνες Αντρέα Μίτου και Πατρίτσια Μάρι τέθηκαν αντιμέτωπες με τη Ρωσίδα Γιάνα Σιζίκοβα και την Αμερικανίδα Μάντισον Μπρενγκλ. Η έρευνα άρχισε την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, όταν ρωτήθηκαν για την υπόθεση, οι διοργανωτές του φημισμένου τουρνουά του Παρισιού παρέπεμψαν το πρακτορείο στην Μονάδα Ακεραιότητας του Τένις (TIU), που αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.