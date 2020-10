Πολιτική

Γκουτέρες για Βαρώσια: όχι σε μονομερείς ενέργειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ανησυχία του για την προαναγγελία ανοίγματος της νεκρής ζώνης στην Αμμόχωστο εξέφρασε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Την «ανησυχία» του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την ανακοίνωση που έγινε χθες για την επέκταση της παραλίας και της ακτογραμμής στα Βαρώσια της Κύπρου, τονίζοντας ότι η θέση του ΟΗΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει αμετάβλητη και ορίζεται από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ

Ο ΓΓ του ΟΗΕ «τονίζει την ανάγκη να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν εντάσεις στη νήσο και να υπονομεύσουν την επιστροφή στον διάλογο ή τη μελλοντική επιτυχία των συνομιλιών» για την επίλυση του Κυπριακού.

Επιπλέον, ο Αντόνιο Γκουτέρες «παροτρύνει όλα τα μέρη» να διεξαγάγουν «διάλογο προκειμένου να επιλυθούν οι διαφορές τους» και επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά του να συμβάλλει στο να καθίσουν τα μέρη στο ίδιο τραπέζι.

ΚΚΕ: Υποκριτική η στάση ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την απόφαση Ερντογάν για το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, υπογραμμίζοντας πως «η απόφαση αυτή είναι ενταγμένη στη διαιώνιση της 46χρονης τουρκικής κατοχής στο 37% των εδαφών της Κύπρου και αποτελεί μέρος των διχοτομικών σχεδίων που εξυφαίνονται».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του κόμματος, αναφέρεται:

«Οι εξελίξεις αυτές αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά την υποκριτική στάση της ΕΕ, των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, που φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας προωθώντας στρατηγικές σχέσεις με την αστική τάξη της Τουρκίας. Παράλληλα εκθέτουν την κυβέρνηση της ΝΔ, που εμπλέκει ακόμα πιο βαθειά τη χώρα στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και καλλιεργεί επικίνδυνο εφησυχασμό στο λαό.

Σήμερα γίνεται ακόμα πιο αναγκαίο να δυναμώσει η απαίτηση για Κύπρο ανεξάρτητη, ένα και όχι δύο κράτη, με μια και μόνη κυριαρχία, μια ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένα στρατεύματα και βάσεις, χωρίς εγγυητές και προστάτες, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του».

Ελληνική Λύση: Ελλάδα και Ευρώπη κατώτερες των περιστάσεων

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης για την τουρκική πρόκληση στην Αμμόχωστο, αναφέρονται τα εξής:

«Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ μετά από την πίεση της Κύπρου, έκανε αναφορά στο ψήφισμα 550 του ΣΑΗΕ, που προβλέπει την επέκταση της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στα Βαρώσια. “Απαντώντας” ο Ερντογάν εισβάλει στα Βαρώσια!

Ελλάδα και Ευρώπη κατώτεροι των περιστάσεων. Η Ελληνική Λύση απαιτεί από την Κυβέρνηση την διακοπή κάθε επιμέρους διαλόγου, και την λήψη σκληρών μέτρων, με πρώτο απ’ όλα το μποϋκοτάζ στα τουρκικά προϊόντα και το κλείσιμο των συνόρων».